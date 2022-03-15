Чемпионат Казахстана по хоккею. «Номад» – «Торпедо» и другие матчи

Теги Торпедо Усть-Каменогорск Сарыарка чемпионат Казахстана Алтай Усть-Каменогорск Арлан Бейбарыс Номад Sports.ru - Казахстан Кулагер Актобе Спорт Казахстана

Продолжаются четвертьфинальные серии чемпионата Казахстана по хоккею.

«Алтай-Торпедо» – «Сарыарка» (счет в серии – 0:2) – 18:30

«Номад» – «Торпедо» (счет в серии – 1:1) – 19:00

«Кулагер» – «Арлан» (счет в серии – 0:2) – 19:00

«Актобе» и «Бейбарыс» (счет в серии – 1:1) сыграют 16 марта.

Время указано по Нур-Султану.

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