Динмухамед Кашкен: «Присоединился к «Жальгирису», потому что это лучший клуб Литвы»

Казахстанский новичок «Жальгириса» Динмухамед Кашкен дал комментарий клубной пресс-службе.

– До перехода в клуб я слышал о Владимире Чебурине, он известный тренер в Казахстане. Знал и о Литве, так как общался с Артурасом Жулпой, с которым мы вместе играли в «Актобе». Он хорошо отозвался о Вильнюсе и «Жальгирисе».

Я здесь уже несколько дней, очень хороший город. Присоединился к «Жальгирису», потому что это лучший клуб Литвы, играющий в Лиге чемпионов. Для меня очень важно, что есть возможность играть в Европе, прогрессировать.

Обычно я играю на позиции центрального защитника, но могу также сыграть слева или справа. Мои сильные стороны – это борьба за верховые мячи, физическая сила и первый пас.

Я готовился к сезону вместе с карагандинским «Шахтером», сыграл четыре контрольных матча. Все хорошо, я не жалуюсь на какие-либо травмы. Готов играть.

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