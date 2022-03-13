Шорт-трекист Ажгалиев: «Я просто хотел озвучить основные проблемы в нашем спорте, чтобы они решились»

Шорт-трекист Абзал Ажгалиев в интервью ютуб-каналу «My Court | Моя Площадка» рассказал о реакции на его публикацию о проблемах в казахстанском спорте.

– Тебя поддержал Александр Винокуров. Может, еще какие-то встречи были? Кто-то звонил, писал? Какой-то есть диалог? Просто написать пост — одно. А что дальше?

– Меня поддержало много именитых спортсменов: Илья Ильин, Серик Сапиев, Дмитрий Баландин. Много спортсменов поддержало, и это приятно, потому что они из разных видов спорта. Не только спортсмены — были всякие певцы, журналисты... Многих лично я не знал, но им было интересно, они писали об этой проблеме, были готовы помочь.

– А кто-нибудь просил удалить пост, угрожал? «Зачем тебе это? Не говори о проблемах» или еще что-то?

– Наверное, чуть-чуть было. Но я уже выложил его, и я там никого не оскорблял, не переходил на личности. Писал без эмоций, спокойно, написал, как есть. Я хотел изменить в лучшую сторону. Детям это поможет — чтобы они могли развиваться, расти... Решил помочь. Думаю, получится. Я просто хотел озвучить основные проблемы в нашем спорте, и чтобы эти проблемы решились. Тогда у нас все будет хорошо. Это была основная цель.

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