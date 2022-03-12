Чемпионат Казахстана по футзалу. «Нур-Султан» сыграет с «Актобе», «Окжетпес» против «Атырау» и другие матчи

Теги результаты Кайрат Каспий Sports.ru - Казахстан Нур-Султан Актобе Аят Атырау Окжетпес чемпионат Казахстана по футзалу Спорт Казахстана

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу

Таблица турнира здесь.

«Нур-Султан» – «Актобе» – 13:30

«Окжетпес» – «Атырау» – 16:00 

«Рахмет» – «Каспий» – 16:00 

«Аят» – «Кайрат» – 17:00 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.

«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов

Байсуфинов в сборной – история без счастливого конца: обокрали Украину и Боснию, но без шансов проиграли французам и даже македонцам

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные