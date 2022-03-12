Чемпионат Казахстана по футзалу. «Нур-Султан» сыграет с «Актобе», «Окжетпес» против «Атырау» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу.

Таблица турнира здесь.

«Нур-Султан» – «Актобе» – 13:30

«Окжетпес» – «Атырау» – 16:00

«Рахмет» – «Каспий» – 16:00

«Аят» – «Кайрат» – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.

«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов

Байсуфинов в сборной – история без счастливого конца: обокрали Украину и Боснию, но без шансов проиграли французам и даже македонцам

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам