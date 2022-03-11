В первых 10 матчах КПЛ-2022 забито всего 9 мячей. Это исторический антирекорд

В первых десяти матчах КПЛ-2022 было забито всего 9 голов.

Это – антирекорд по количеству мячей, забитых в чемпионате Казахстана за этот отрезок.

Чемпионат Казахстана по футболу проводится с 1992 года.

«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов

Байсуфинов в сборной – история без счастливого конца: обокрали Украину и Боснию, но без шансов проиграли французам и даже македонцам

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам