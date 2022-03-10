Бюджет «Сарыарки» в этом сезоне составил 2,2 млрд. тенге

Как стало известно сайту Шайба.kz, бюджет карагандинской «Сарыарки» и клубов системы составил 2,2 млрд тенге.

Эти средства были выделены на основную команду, фарм-клуб «Темиртау» и «Кыран», выступающий в Jas Hokei Ligasy. 1,2 млрд были получены в качестве государственного финансирования, и как сообщает источник еще 1 млрд поступил от спонсоров.

«Сарыарка» стала победителем регулярного чемпионата, набрав 83 балла. В плей-офф подопечные Петериса Скудры встретятся с усть-каменогорским «Алтай-Торпедо». Кроме того, «орлы» в этом сезоне принимали участие в Континентальном Кубке, где стали серебряными призерами. В финальном раунде карагандинцы уступили польской «Краковии» и обыграли датский клуб «Ольборг Пайрэтс».

«Темиртау» не смог пробиться в плей-офф и закончил сезон на 9-м месте с 46 очками.

Молодежный «Кыран» закончил сезон на 6-м месте и в четвертьфинале встречался с МХК «Торпедо», где проиграл все три матча.

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