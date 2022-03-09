Тренер сборной Молдовы: «Не думаю, что Карпович прибегнет к серьезным переменам»

Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко высказался о назначении Андрея Карповича в сборную Казахстана перед стыковыми матчами Лиги наций.

– Андрей Карпович много лет играл в сборной Казахстана и даже был ее капитаном. Вслед за его назначением на должность главного тренера нашему тренерскому штабу предстоит проанализировать возможные изменения, которые он может внести в селекцию и план подготовки.

Не думаю, что новый тренер прибегнет к серьезным переменам, при этом мы уже проанализировали предыдущие матчи сборной Казахстана. Постараемся организовать свой подготовительный процесс так, чтобы не зависеть от изменений в их сборной.

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