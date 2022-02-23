Опубликовано расписание стартового тура КПЛ-2022

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Чемпионат Казахстана по футболу стартует 5 марта.

Опубликовано расписание стартового тура первенства.

5 марта

«Ордабасы» – «Мактаарал» – 14:00

«Астана» – «Шахтер» – 15:00

«Атырау» – «Аксу» - 16:00

«Каспий» – «Кызыл-Жар» - 16:00

«Туран» – «Тараз» - 17:00

6 марта

«Кайрат» – «Актобе» - 15:00

«Тобол» – «Акжайык» - 17:00

Календарь здесь.

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