Опубликовано расписание стартового тура КПЛ-2022

Чемпионат Казахстана по футболу стартует 5 марта.
Опубликовано расписание стартового тура первенства.
5 марта
«Ордабасы» – «Мактаарал» – 14:00
«Астана» – «Шахтер» – 15:00
«Атырау» – «Аксу» - 16:00
«Каспий» – «Кызыл-Жар» - 16:00
«Туран» – «Тараз» - 17:00
6 марта
«Кайрат» – «Актобе» - 15:00
«Тобол» – «Акжайык» - 17:00
Календарь здесь.
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