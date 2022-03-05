Выборы президента КФФ признаны состоявшимися. Барменкулов – президент федерации

Выборы президента Казахстанской федерации футбола признаны состоявшимися.

Как стало известно Sports.ru Казахстан, апелляционный комитет утвердил избрание Адилета Барменкулова.

Ранее штаб занявшего второе место Берика Каниева заявил о серьезных нарушениях на выборах и подал апелляцию.

Сообщалось о нелегитимности допуска на выборы футбольной ассоциации Южно-Казахстанской области, недопуска пришедшей ей на смену Туркестанской области, а также о том, что ассоциацию футзала Казахстана представлял человек с недействительными полномочиями.

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