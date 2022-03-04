Футзальный «Кайрат» забил 12 голов «Окжетпесу»

В 19-м туре чемпионата Казахстана по футзалу «Кайрат» разгромил «Окжетпес».
Встреча закончилась со счетом 12:2.
Голы: Досов (2), Эдсон (2), Графский (2), Диего (3), Акбаликов (2), Есенаманов – Хамидов, Барашев
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