«Атырау» подписал воспитанника «Зенита» Плетнева

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«Атырау» объявил о заключении контракта с воспитанником «Зенита» Дмитрием Плетневым.

24-летний полузащитник выступал в системе санкт-петербургского клуба в 2015-2020 годах.

 
 
 
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Публикация от ОФК «Атырау» | RFC “Atyrau” (@fc_atyrau)

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