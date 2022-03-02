Чемпионат Казахстана по хоккею. «Кулагер» – «Номад», «Бейбарыс» – «Актобе» и другие матчи

Теги Иртыш Павлодар чемпионат Казахстана Снежные Барсы Алматы Арлан Номад Sports.ru - Казахстан Кулагер Спорт Казахстана

Очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею.

«Кулагер» – «Номад» (19:00)

«Снежные Барсы» – «Арлан» (19:00)

«Алматы» – «Иртыш» (19:30)

«Бейбарыс» – «Актобе» (20:00)

Таблица здесь.

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