Чемпионат Казахстана по хоккею. «Кулагер» – «Номад», «Бейбарыс» – «Актобе» и другие матчи

Очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею.
«Кулагер» – «Номад» (19:00)
«Снежные Барсы» – «Арлан» (19:00)
«Алматы» – «Иртыш» (19:30)
«Бейбарыс» – «Актобе» (20:00)
Таблица здесь.
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