Суперкубок Казахстана-2022: стартовые составы

Опубликованы стартовые составы «Тобола» и «Кайрата» в матче за Суперкубок Казахстана.

«Тобол»: Мокин Александр, Мужиков Серикжан (к), Тошич Зоран, Васильев Владислав, Бриджидо Рубен, Марочкин Александр, Каиров Багдат, Малый Сергей, Йованчич Душан, Томашевич Жарко, Сергеев Игорь.

Резерв: Асранкулов Роман, Семченков Данияр, Мирошниченко Дмитрий, Тагыберген Асхат, Бусурманов Султан, Жарынбетов Самат, Жумашев Жаслан, Непогодов Дмитрий, Жаксылыков Айбар, Аманович Алекса, Кульпеисов Вячеслав.

«Кайрат»: Устименко Данил, Гуральски Яцек (к), Баньяк Маки, Васин Виктор, Кейлер Сергей, Канте Хосе, Пауло Жоао, Алвеш Рикардо, Усенов Данияр, Буранчиев Арсен, Сейдахмет Еркебулан.

Резерв: Алыкулов Гулжигит, Жалолиддинов Жасурбек, Адахаджиев Адам, Ткаченко Егор, Швырев Вячеслав, Шушеначев Артур, Ульшин Андрей, Касабулат Дамир, Ульянов Вадим.

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