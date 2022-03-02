Смаков о выборах президента КФФ: «Нам смотрели в глаза, говорили, что поддерживают только нас. А потом отдали голоса за других»

Самат Смаков прокомментировал поражения Давида Лория на выборах президента КФФ.

– Я бы не сказал, что у нас были какие-то эмоции. Скорее их не было. Трагедии, конечно, не случилось. Но большая степень разочарования имеется. И не из-за самого факта поражения, это разочарование в людях.

– Которые за вас не проголосовали?

– Которые смотрели нам в глаза, говорили, что поддерживают только нас и никого больше, что мечтали о дне, когда наше поколение придет к руководству над футболом. А потом отдали голоса за других. Гораздо честнее было бы сказать правду, а не лицемерить. Теперь они смогут посмотреть нам в глаза? Вот в них я разочарован. Причем, среди них были люди из близких для меня регионов. Я воспринял это как личную обиду. Сами посудите: сначала они говорят, что кроме нас ни за кого не хотят голосовать, а потом приезжают на конференцию и делают совсем по-другому. Это что, случайность?

– Вы намекаете на то, что выборы могли пройти нечестно?

– Выборы прошли, новый президент избран, после драки кулаками не машут.

– Как вы относитесь к Адилету Барменкулову?

– С уважением, как и к остальным кандидатам.

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