Балаев переходит в «Туран». Голкипер расторгнет контракт с «Карабахом»

Азербайджанский экс-вратарь «Тобола» Эмиль Балаев возвращается в чемпионат Казахстана.

Портал sportinfo.az сообщил, что «Карабах» позволил голкиперу расторгнуть контракт и бесплатно перейти в «Туран».

Отмечается, что Балаев подпишет с туркестанским клубом соглашение на полтора года.

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