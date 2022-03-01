Павел Акользин о матче с «Барысом»: «Поменял клуб, и для меня это соперничество – принципиальное. Хочется выиграть, конечно»

Нападающий «Металлурга» Павел Акользин рассказал о соперничестве с «Барысом».

– Для меня, конечно, это принципиальные матчи. Четыре года я играл в «Барысе», хочу выразить благодарность. Я там сыграл первый матч в КХЛ. Спасибо большое за доверие, оказанное мне. Я играл за эту команду с душой. Но карьера хоккеиста так устроена, жизнь идет, и нам пришлось расстаться. Но все равно внутри остаются особенные чувства, ведь это – первая моя команда в КХЛ. Поменял клуб, и для меня это соперничество – принципиальное. Хочется выиграть, конечно. Думаю, любой игрок, особенно если он выступает против бывшего клуба, хочет победить здесь и сейчас, как и я. «Металлург» стал для меня родным клубом, и я готов за него биться и идти до конца!

– В составе «Барыса» «Металлургу» забивали, а вот в форме «сталеваров» свою бывшую команду в этом сезоне не огорчил ни разу. Тоже принципиальный момент?

– Не получилось, да. Постараюсь приложить все силы, чтобы в плей-офф это исправить!

– Игроки и специалисты отмечают, что «Барыс», оставшись верен своему стилю, в этом сезоне все-таки кое в чем изменился.

– Думаю, концепция у команды действительно сохранилась. То, что было при Андрее Скабелке практически это всё и осталось. Игроки меняются, а модель игры в целом остаётся. Да, что-то своё, конечно, новый тренерский штаб привнес. Быстрая, хорошая, мобильная команда. В «Барысе» играют хорошие ребята, техничные. Возьмите Никиту Михайлиса, Романа Старченко. Нам не будет легко в этой серии, будем настраиваться очень серьёзно!

– Так вышло, что именно матчем с «Барысом» «Металлург» завершил «регулярку», и снова сыграет против казахстанцев в первом раунде плей-офф.

– Символизм в том, что третий год эти команды играют в плей-офф. Такая хоккейная судьба! Мне кажется, это противостояние становится особенным. Да, безусловно, будет тяжело. В моей личной серии счёт 1-1, постараюсь сделать все, чтобы чаша весов качнулась в мою сторону.

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