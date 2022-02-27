Товарищеские матчи. «Аксу» обыграл «Экибастуз»

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Казахстанские клубы продолжают участвовать в товарищеских матчах.

«Аксу» – «Экибастуз» – 2:1

Голы: Еркебулан Тунгышбаев, Мирас Турлыбек – Георгий Захаренко.

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