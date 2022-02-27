«Кайрат» представил экипировку на предстоящий сезон. Гостевой комплект показал Васин, домашний – Гуральски

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«Кайрат» показал экипировку команды на предстоящий футбольный сезон.

Домашний, гостевой и вратарские комплекты формы представили Яцек Гуральски, Виктор Васин, Данил Устименко, Темирлан Анарбеков и Вадим Ульянов.

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