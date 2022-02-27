Сарока покинул «Акжайык». Стороны подписали контракт в начале месяца

Белорусский форвард Антон Сарока покинул «Акжайык».

Портал Football.by сообщил, что соглашение между футболистом и командой аннулировано.

29-летний экс-игрок «Немана» подписал контракт с клубом из Уральска в начале этого месяца.

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