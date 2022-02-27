«Кайрат» официально отдал Абикена в аренду в «Аксу»

«Кайрат» объявил о переходе полузащитника Айбола Абикена в «Аксу» на правах аренды.
Соглашение рассчитано до конца сезона.
Статистика воспитанника алматинского клуба здесь.
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