Жуниор, Сейсен, Элиас в заявке «Тараза» на сезон-2022

ПФЛК опубликовал заявку «Тараза» на сезон-2022 в КПЛ.

Заявка «Тараза» на сезон 2022*

Вратари: Джурахон Бабаханов, Мухаммеджан Сейсен, Денис Кавлинов (Россия);

Защитники: Нурлан Даиров, Бекзат Шадманов, Адилет Кенесбек, Ермек Куантаев, Берик Айтбаев, Максат Амирханов, Алекс Жуниор (Гаити), Лука Гадрани (Грузия);

Полузащитники: Марат Шахметов, Абзал Таубай, Милен Гамаков (Болгария), Бауыржан Байтана, Динмухаммед Караман, Жакып Кожамберды, Еркебулан Тойбеков, Алмас Сапаргалиев, Бектас Нурдаулет, Бауыржан Рахмет, Алишер Сулей, Ерсултан Калдыбеков;

Нападающие: Абылайхан Жумабек, Жорже Элиас (Бразилия).

*До 24 апреля возможны изменения. Амплуа условны, каждый полевой может сыграть на любой позиции.

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