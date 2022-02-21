«Тараз» подписал российского голкипера Кавлинова

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27-летний российский голкипер Денис Кавлинов стал игроком «Тараза».

Сезон-2021 воспитанник академии «Краснодара» провел в «Каспии» и «Жетысу».

 
 
 
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Публикация от TARAZ FK | ФК ТАРАЗ🔵⚪️ (@fctaraz.official)

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