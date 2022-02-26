«Астана» вошла в зону плей-офф Единой Лиги ВТБ после снятия «Калева»

Единая лига ВТБ опубликовала таблицу регулярного сезона-2021/22, аннулировав результаты матчей с участием эстонского «Калева».

После пересчета результатов «Астана», которая до этого шла на 9-м месте, поднялась на 8-ю строчку, в зону плей-офф, став лучшей среди команд с 3 победами.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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