Чемпионат Казахстана по футзалу. «Кайрат» сыграет с «Каспием», «Рахмет» против «Актобе» и другие матчи

Теги результаты Кайрат Sports.ru - Казахстан Нур-Султан Актобе Аят Окжетпес Каспий Байтерек чемпионат Казахстана по футзалу Спорт Казахстана

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу

Таблица турнира здесь.

«Кайрат» – «Каспий» – 12:00

«Окжетпес» – «Байтерек» – 15:00

«Рахмет» – «Актобе» – 16:00

«Аят» – «Нур-Султан» – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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