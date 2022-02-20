Чемпионат Казахстана по футзалу. «Кайрат» сыграет с «Каспием», «Рахмет» против «Актобе» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу.
Таблица турнира здесь.
«Кайрат» – «Каспий» – 12:00
«Окжетпес» – «Байтерек» – 15:00
«Рахмет» – «Актобе» – 16:00
«Аят» – «Нур-Султан» – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.
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