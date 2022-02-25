Миканович: «Шпилевский – лучший тренер, который вел меня. Потрясающий человек, друг. Топ»

Теги высшая лига Казахстан Кайрат Дино Миканович Алексей Шпилевский Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Покинувший «Кайрат» хорватский защитник Дино Миканович высказался о работе с экс-тренером алматинцев Алексеем Шпилевским.

– Я провел в «Кайрате» три года, это было отличное время. Когда с клубом расстался Шпилевский, мои эмоции стали угасать, потому что он был лучшим тренером, который вел меня. Реально, это потрясающий парень — как тренер, как человек, как друг. Топ.

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