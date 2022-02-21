«Кайрат» не отпустил Алыкулова в «Легию». У Бердыева большие планы на игрока

Полузащитник «Кайрата» и сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов мог отправиться в варшавскую «Легию».

По сообщениям AlatauFans, аренде игрока помешал главный тренер алматинской команды Курбан Бердыев, у которого есть большие планы на игрока.

Отмечается, что польский клуб хочет выкупить контракт Алыкулова по окончании сезона-2022.

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