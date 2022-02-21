Владислав Васильев: «Инфраструктура в Беларуси получше, чем в Казахстане, но уровень КПЛ выше»

Полузащитник «Тобола» Владислав Васильев сравнил уровни чемпионатов Казахстана и Беларуси.

– В Беларуси более атакующий футбол. Все команды стараются идти в атаку. К тому же, там чемпионат из 16 команд, поэтому чуть-чуть интереснее. Сейчас на сто процентов могу сказать, что уровень футбола в Казахстане сильнее. Инфраструктура в Беларуси получше, так как там уже второй год командам запрещается играть на искусственных полях. Это большой плюс для футболистов.

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