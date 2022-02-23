Кашкен перейдет в «Жальгирис» Чебурина (Metaratings)

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что защитник сборной Казахстана Динмухамед Кашкен перейдет в литовский «Жальгирис».

«22-летний футболист расторг контракт с карагандинским «Шахтером» по обоюдному согласию сторон, и на днях отправится в расположение литовского клуба», – пишет источник.

Отмечается, что главный тренер «Жальгириса» – казахстанский специалист Владимир Чебурин.

Статистика Кашкена здесь.

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