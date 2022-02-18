Денис Поляков официально перешел из «Кайрата» в «Астану»

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«Астана» подписала контракт с защитником сборной Беларуси Денисом Поляковым.

Его последним клубом был алматинский «Кайрат».

Статистика 30-летнего Полякова здесь.

 
 
 
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Публикация от FC Astana | ФК «Астана» 6Х🏆 (@fca.astana)

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