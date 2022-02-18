Денис Поляков официально перешел из «Кайрата» в «Астану»

«Астана» подписала контракт с защитником сборной Беларуси Денисом Поляковым.
Его последним клубом был алматинский «Кайрат».
Статистика 30-летнего Полякова здесь.
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