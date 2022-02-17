Главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Воронов: «На данный момент не так много спортсменов на кого можно делать ставку на международном уровне»

Новый главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Сергей Воронов обозначил задачи федерации перед ним, а также оценил уровень спортсменов в стране.

— Какую задачу перед вами поставили в руководстве Национальной федерации конькобежцев Казахстана?

— Поднять уровень фигурного катания в стране до конкурентоспособности на международном уровне.

— У вас есть план по возвращению казахстанских фигуристов на крупные соревнования, такие как чемпионат мира и Олимпийские игры?

— Я работаю уже около полугода как раз для выполнения технического минимума спортсменов для юниорского чемпионата мира. На данный момент задача выполнена и два спортсмена готовы ехать на чемпионат мира среди юниоров и один спортсмен готов ехать на взрослый чемпионат мира.

— Почему на ваш взгляд казахстанские фигуристы не могут набрать технический минимум для участия на Олимпиаде и ЧМ?

— Отсутствие профессиональной подготовки спортсменов по всей стране – отсюда нет резерва .

— Вы уже успели посмотреть на наших фигуристов на Мемориале Дениса Тена и Спартакиаде. На кого планируете делать ставку в сборной?

— К сожалению, на данный момент не так много спортсменов на кого можно делать ставку на международном уровне. Предстоит огромный пласт работы, а для конечного результата потребуется очень много факторов.

— Какие есть критерии сейчас или вы будете вводить для спортсменов, чтобы попасть в национальную сборную? Будет ли дан шанс для всех желающих?

— Национальная сборная – это те спортсмены, которые отстаивают честь страны на международных соревнованиях. Высочайший уровень мирового фигурного катания диктует свои требования. Мы должны стремиться сократить огромное отставание.

— Есть ли резерв в казахстанском фигурном катании?

— Страна богата талантливыми детьми и нужно из них сделать резерв.

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