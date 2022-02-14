Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 14 февраля

В понедельник, 14 февраля, казахстанцы выступят на Олимпийских играх в Пекине во фристайл-акробатике.

Фристайл-акробатика. Женщины

Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева

Квалификация: 13:00

Вторая квалификация: 14:30

Финал: 17:00.

Информация о телетрансляциях здесь.

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