Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 14 февраля

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В понедельник, 14 февраля, казахстанцы выступят на Олимпийских играх в Пекине во фристайл-акробатике.

Фристайл-акробатика. Женщины

Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева

  • Квалификация: 13:00 
  • Вторая квалификация: 14:30 
  • Финал: 17:00.

Информация о телетрансляциях здесь.

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