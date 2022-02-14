Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 14 февраля

В понедельник, 14 февраля, казахстанцы выступят на Олимпийских играх в Пекине во фристайл-акробатике.
Фристайл-акробатика. Женщины
Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева
- Квалификация: 13:00
- Вторая квалификация: 14:30
- Финал: 17:00.
Информация о телетрансляциях здесь.
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