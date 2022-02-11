Алип забил второй мяч за «Зенит». Он сравнял счет в матче с «Брондбю»

Теги Зенит Брондбю Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

«Зенит» обыграл «Брондбю» (2:1) в товарищеском матче на сборах в Португалии.

Казахстанский защитник Нуралы Алип забил на 75-й минуте, что помогло санкт-петербургской команде сравнять счет.

Это второй гол Алипа за «Зенит».

 
 
 
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Победный мяч на 79-й минуте забил Артем Дзюба.

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