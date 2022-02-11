Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 11 февраля

В пятницу, 11 февраля, Казахстана на Олимпийских играх в Пекине представят восемь спортсменов.

Ниже представлено расписание их выступлений (время — по Нур-Султану).

13:00 Лыжные гонки. Мужчины. Гонка классическим стилем. 15 км

Евгений Величко, Виталий Пухкало

15:00 Биатлон. Женщины. Спринт. 7,5 км

Галина Вишневская-Шепоренко

17:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация

Сергей Ткаченко, Данил Васильев

17:18 Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Квалификация

Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Абзал Ажгалиев

Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена.

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