Мышкин о Хаукеланне в «Тракторе»: «Мне он понравился на ЧМ. Играет не как Дриджер – не примитивно»

Мышкин о Хаукеланне в «Тракторе»: мне он понравился на ЧМ.

Олимпийский чемпион, бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин поделился мнением о переходе лучшего голкипера ЧМ-2026 Хенрика Хаукеланна в «Трактор ».

– Летом было много споров вокруг норвежского новичка «Трактора» Хаукеланна. Что думаете об этом голкипере?

– Видел норвежца на чемпионате мира, мне он понравился. Есть школа и чтение игры. Он не играет примитивно, щитом, как прежний легионер «Трактора» – североамериканец Дриджер .

Еще нужно учесть, что генеральный менеджер «Трактора» – бывший вратарь, Алексей Волков . Вряд ли он совершит вторую ошибку подряд именно в своей линии, – сказал Мышкин.

Норвежский вратарь «Трактора» Хаукеланн: «Челябинск показался приятным и уютным городом. Все в организации отнеслись ко мне хорошо. Только положительные эмоции»