  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Мышкин о Хаукеланне в «Тракторе»: «Мне он понравился на ЧМ. Играет не как Дриджер – не примитивно»

0
Мышкин о Хаукеланне в «Тракторе»: «Мне он понравился на ЧМ. Играет не как Дриджер – не примитивно»
Мышкин о Хаукеланне в «Тракторе»: мне он понравился на ЧМ.

Олимпийский чемпион, бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин поделился мнением о переходе лучшего голкипера ЧМ-2026 Хенрика Хаукеланна в «Трактор».

– Летом было много споров вокруг норвежского новичка «Трактора» Хаукеланна. Что думаете об этом голкипере?

– Видел норвежца на чемпионате мира, мне он понравился. Есть школа и чтение игры. Он не играет примитивно, щитом, как прежний легионер «Трактора» – североамериканец Дриджер.

Еще нужно учесть, что генеральный менеджер «Трактора» – бывший вратарь, Алексей Волков. Вряд ли он совершит вторую ошибку подряд именно в своей линии, – сказал Мышкин.

Норвежский вратарь «Трактора» Хаукеланн: «Челябинск показался приятным и уютным городом. Все в организации отнеслись ко мне хорошо. Только положительные эмоции»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoВладимир Мышкин
logoАлексей Волков
logoХенрик Хаукеланн
logoКрис Дриджер
logoТрактор
logoКХЛ

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мышкин о Кузнецове и Гусеве: «Лучше бы вокруг этих мастеров было больше тишины. Шум им мешает, особенно Евгению – околохоккейные истории сбивают ему фокус»
Бабаев о Кузнецове и «Тракторе»: «Ко мне никто не обращался. Разговоры с Женей – это чтобы потом клуб мог сказать, что делал предложение»
«Трактор» предложил Кузнецову контракт, сообщил гендиректор клуба Савин: «Ждем его решения. Евгений – легенда, большой авторитет. Он должен подставить плечо нашим молодым игрокам»
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов о недопуске России: «ИИХФ не выполнит рекомендации МОК – что с ними сделают? До этого были рекомендации выкинуть нас отовсюду – нас выкинули»
Пашков о будущем Гусева: «Перед ним и Кузнецовым есть выбор – амбиции или деньги»
Зайдер – лучший защитник оборонительного плана в НХЛ по версии The Hockey News. Слэвин – 2-й, Хейсканен – 4-й
Новичок «Автомобилиста» Клэг о России: «Я был очень приятно удивлен. Арена потрясающая, город понравился – все производит хорошее впечатление»
Голдобин о сборной России: «Возможно, еще боятся нас допускать. Быстро вернуться не составит труда, у нас очень сильные хоккеисты»
Комментатор Ефимов о показе архивных суперсерий на ТВ-6 в 1990-е: «У нас даже кассет не было. В Канаде долго смотрели – не вру ли. Сказали: «Если Третьяк будет комментировать, дадим бесплатно»
Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде в Словакии. Экс-игрок НХЛ оказал первую помощь пострадавшему, полиция не открывала расследование
Экс-игрок НХЛ Мерли о новом контракте Койвунена: «Хоккей стал другим. Ему дали 4 млн в год после 7 очков в сезоне. Я 20 лет назад получил двусторонку после 6»
Дубас о контракте Койвунена на 8 лет и 32 млн долларов: «Главный фактор – развитие ситуации на рынке, особенно летом. Мы делаем ставку на Вилле и его потенциал»
Чернышов – 4-й в рейтинге проспектов «Сан-Хосе» от Daily Faceoff. Стенберг – 1-й, Верхофф – 2-й, Лин – 3-й
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Шанхая» о селекции: «Пытались собрать победителей. Нужно убрать ментальность команды-аутсайдера, которая не бьется»
Киселевич о прощальном матче: «Спасибо каждому, кто был рядом. Мы собрали более 2 млн рублей на благотворительность – этим результатом можно гордиться»
«Монреаль» лучше всех готов к приобретению Маккиннона. У них есть все, что нужно «Колорадо». Журналист Мерфи о гипотетическом уходе Нэтана из «Эвеланш»
Блюгерс о Маккенне в «Торонто»: «Первых номеров драфта всегда окружают шумиха, воодушевление и пристальное внимание. Чаще всего эти ребята оправдывают ожидания»
Защитник «Ак Барса» Миллер об отпуске: «С друзьями побывали на паре вечеринок в Мичигане и Флориде. Играл в гольф каждый божий день, так что обошлось без рыбалки»
19-летний Саберзянов о дебюте за «Ак Барс»: «Очень приятно быть в команде, очень почетно. Буду прилагать все усилия, чтобы пробиться в основу»
Пашков о словах Гатиятулина про потери «Ак Барса»: «Подозреваю, что Виктор Козлов долго смеялся, читая эти жалобы. Тренер «Салавата» мечтал бы иметь нынешний состав Казани»
«Миннесота» предлагала «Детройту» молодых игроков за Ларкина. «Ред Уингс» не устроили эти варианты (Кевин Аллен)
Марек о защитнике «Монреаля» Джекае: «Давно ходят слухи, что он может оказаться в «Филадельфии». Но такого игрока лучше менять в другую конференцию»
Пашков о Кузнецове: «Если он хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет родной «Трактор». Но не знаю, считает ли Евгений себя гражданином страны и города или человеком мира»