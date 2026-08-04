Никитин о сборах ЦСКА: «Работаем над фундаментальными вещами. Шаг за шагом, торопиться не надо»

Никитин о начале сборов ЦСКА: работаем над фундаментальными вещами.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о том, как проходят первые дни предсезонных сборов.

– На что делаете упор на первых тренировках?

– Упор рано на что-то делать. Надо все организовать, обозначить требования, чтобы ребята их поняли. Шаг за шагом, торопиться не надо, но над фундаментальными вещами работаем.

– В команде есть несколько новичков. Индивидуально с ними разговаривали по поводу требований, системы игры?

– О системе еще рано разговаривать. Задача стоит влиться в коллектив, понять тот уровень, который придется держать. Повторюсь, мы не торопимся, нет задачи сделать все и сразу. Ребята все опытные, адаптированные, не думаю, что для них будет что-то экстраординарное.

– Молодежь тренируется с основной командой. Есть ли у них возможность поиграть в сезоне?

– Мы провели с ними весенний сбор и летний сбор перед основным. Сделали все, чтобы они были готовы составить конкуренцию, выдержать требования. Если они смогут это сделать, тогда у них появится шанс играть. Но сначала задача у них простая – пройти сборы, – сказал Никитин.

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