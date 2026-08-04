  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. «Ак Барс» обменял в «Шанхай» права на Мифтахова, получив денежную компенсацию. Голкипер играл за фарм «Каролины» в прошлом сезоне

0
«Ак Барс» обменял в «Шанхай» права на Мифтахова, получив денежную компенсацию. Голкипер играл за фарм «Каролины» в прошлом сезоне
«Ак Барс» обменял в «Шанхай» права на Мифтахова.

По информации «Спорт-Экспресса», «Ак Барс» обменял в «Шанхай» права на вратаря Амира Мифтахова, получив денежную компенсацию.

Воспитанник казанского клуба провел прошлый сезон в фарм-клубе «Каролины». На его счету 28 матчей и 88,8% сэйвов в регулярном чемпионате АХЛ за «Чикаго Вулвс».

В плей-офф Мифтахов сыграл 4 матча и отражал в среднем 92,6% бросков.

«Каролина» не сделала 26-летнему голкиперу квалификационное предложение, он стал неограниченно свободным агентом в НХЛ.

«Шанхай» арендовал Малоросиянова у «Автомобилиста». 20-летний защитник провел 91 матч в КХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
logoАмир Мифтахов
logoЧикаго Вулвс
logoНХЛ
logoКаролина
logoШанхай Дрэгонс
переходы
logoАХЛ
logoАк Барс
logoКХЛ

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Мифтахов даже в фарм клубе просидел на банке
Норм, уверенности не придавал
пылесoс неуравнoвешанный , его через пол года и из Шанхая попросят
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Трактор» подписал Бутееца на 2 года и отдал его в аренду «Шанхаю» на сезон. Вратарь вернулся из системы «Анахайма»
Экс-вратарь минского «Динамо» Вельмакин подписал контракт с фармом «Каролины». 23-летний россиянин провел сезон в ВХЛ
«Ак Барс» обменяет в «Шанхай» права на Мифтахова. Голкипер играл за фарм «Каролины» в прошлом сезоне («СЭ»)
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов о недопуске России: «ИИХФ не выполнит рекомендации МОК – что с ними сделают? До этого были рекомендации выкинуть нас отовсюду – нас выкинули»
Пашков о будущем Гусева: «Перед ним и Кузнецовым есть выбор – амбиции или деньги»
Зайдер – лучший защитник оборонительного плана в НХЛ по версии The Hockey News. Слэвин – 2-й, Хейсканен – 4-й
Новичок «Автомобилиста» Клэг о России: «Я был очень приятно удивлен. Арена потрясающая, город понравился – все производит хорошее впечатление»
Голдобин о сборной России: «Возможно, еще боятся нас допускать. Быстро вернуться не составит труда, у нас очень сильные хоккеисты»
Комментатор Ефимов о показе архивных суперсерий на ТВ-6 в 1990-е: «У нас даже кассет не было. В Канаде долго смотрели – не вру ли. Сказали: «Если Третьяк будет комментировать, дадим бесплатно»
Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде в Словакии. Экс-игрок НХЛ оказал первую помощь пострадавшему, полиция не открывала расследование
Экс-игрок НХЛ Мерли о новом контракте Койвунена: «Хоккей стал другим. Ему дали 4 млн в год после 7 очков в сезоне. Я 20 лет назад получил двусторонку после 6»
Дубас о контракте Койвунена на 8 лет и 32 млн долларов: «Главный фактор – развитие ситуации на рынке, особенно летом. Мы делаем ставку на Вилле и его потенциал»
Чернышов – 4-й в рейтинге проспектов «Сан-Хосе» от Daily Faceoff. Стенберг – 1-й, Верхофф – 2-й, Лин – 3-й
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Шанхая» о селекции: «Пытались собрать победителей. Нужно убрать ментальность команды-аутсайдера, которая не бьется»
Киселевич о прощальном матче: «Спасибо каждому, кто был рядом. Мы собрали более 2 млн рублей на благотворительность – этим результатом можно гордиться»
«Монреаль» лучше всех готов к приобретению Маккиннона. У них есть все, что нужно «Колорадо». Журналист Мерфи о гипотетическом уходе Нэтана из «Эвеланш»
Блюгерс о Маккенне в «Торонто»: «Первых номеров драфта всегда окружают шумиха, воодушевление и пристальное внимание. Чаще всего эти ребята оправдывают ожидания»
Защитник «Ак Барса» Миллер об отпуске: «С друзьями побывали на паре вечеринок в Мичигане и Флориде. Играл в гольф каждый божий день, так что обошлось без рыбалки»
19-летний Саберзянов о дебюте за «Ак Барс»: «Очень приятно быть в команде, очень почетно. Буду прилагать все усилия, чтобы пробиться в основу»
Пашков о словах Гатиятулина про потери «Ак Барса»: «Подозреваю, что Виктор Козлов долго смеялся, читая эти жалобы. Тренер «Салавата» мечтал бы иметь нынешний состав Казани»
«Миннесота» предлагала «Детройту» молодых игроков за Ларкина. «Ред Уингс» не устроили эти варианты (Кевин Аллен)
Марек о защитнике «Монреаля» Джекае: «Давно ходят слухи, что он может оказаться в «Филадельфии». Но такого игрока лучше менять в другую конференцию»
Пашков о Кузнецове: «Если он хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет родной «Трактор». Но не знаю, считает ли Евгений себя гражданином страны и города или человеком мира»