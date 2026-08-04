«Ак Барс» обменял в «Шанхай» права на Мифтахова, получив денежную компенсацию. Голкипер играл за фарм «Каролины» в прошлом сезоне

«Ак Барс» обменял в «Шанхай» права на Мифтахова.

По информации «Спорт-Экспресса», «Ак Барс » обменял в «Шанхай » права на вратаря Амира Мифтахова , получив денежную компенсацию.

Воспитанник казанского клуба провел прошлый сезон в фарм-клубе «Каролины». На его счету 28 матчей и 88,8% сэйвов в регулярном чемпионате АХЛ за «Чикаго Вулвс».

В плей-офф Мифтахов сыграл 4 матча и отражал в среднем 92,6% бросков.

«Каролина » не сделала 26-летнему голкиперу квалификационное предложение, он стал неограниченно свободным агентом в НХЛ.

«Шанхай» арендовал Малоросиянова у «Автомобилиста». 20-летний защитник провел 91 матч в КХЛ