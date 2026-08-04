«Ак Барс» обменял в «Шанхай» права на Мифтахова, получив денежную компенсацию. Голкипер играл за фарм «Каролины» в прошлом сезоне
«Ак Барс» обменял в «Шанхай» права на Мифтахова.
По информации «Спорт-Экспресса», «Ак Барс» обменял в «Шанхай» права на вратаря Амира Мифтахова, получив денежную компенсацию.
Воспитанник казанского клуба провел прошлый сезон в фарм-клубе «Каролины». На его счету 28 матчей и 88,8% сэйвов в регулярном чемпионате АХЛ за «Чикаго Вулвс».
В плей-офф Мифтахов сыграл 4 матча и отражал в среднем 92,6% бросков.
«Каролина» не сделала 26-летнему голкиперу квалификационное предложение, он стал неограниченно свободным агентом в НХЛ.
«Шанхай» арендовал Малоросиянова у «Автомобилиста». 20-летний защитник провел 91 матч в КХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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