Бабаев о Кузнецове: «Вариант с «Сибирью» приоритетный на сегодня, дальше – как будет. До конца недели примем решение»
Бабаев о Кузнецове: вариант с «Сибирью» приоритетный на сегодня.
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, рассказал о переговорах с «Сибирью».
Ранее стало известно, что новосибирский клуб предложил 34-летнему форварду контракт. На Кузнецова также претендует «Трактор».
– В СМИ сейчас расходится информация о том, что Кузнецов принял решение подписать контракт с «Сибирью». Соответствует ли это действительности?
– Я не знаю, кто что пишет. Мы с «Сибирью» провели переговоры, обозначили конкретные вещи, ждем решения Евгения. До конца этой недели мы примем решение.
На сегодняшний момент вариант с «Сибирью» приоритетный, а дальше как будет, – сказал Бабаев.
Агент Кузнецова: «Гендиректор «Трактора» звонил, я услышал их позицию. Пока нельзя говорить, что мы близки к решению»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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