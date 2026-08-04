Бабаев о Кузнецове: «Вариант с «Сибирью» приоритетный на сегодня, дальше – как будет. До конца недели примем решение»

Бабаев о Кузнецове: вариант с «Сибирью» приоритетный на сегодня.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова , рассказал о переговорах с «Сибирью ».

Ранее стало известно , что новосибирский клуб предложил 34-летнему форварду контракт. На Кузнецова также претендует «Трактор ».

– В СМИ сейчас расходится информация о том, что Кузнецов принял решение подписать контракт с «Сибирью». Соответствует ли это действительности?

– Я не знаю, кто что пишет. Мы с «Сибирью» провели переговоры, обозначили конкретные вещи, ждем решения Евгения. До конца этой недели мы примем решение.

На сегодняшний момент вариант с «Сибирью» приоритетный, а дальше как будет, – сказал Бабаев.

Агент Кузнецова: «Гендиректор «Трактора» звонил, я услышал их позицию. Пока нельзя говорить, что мы близки к решению»