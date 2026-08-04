  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Бабаев о Кузнецове: «Вариант с «Сибирью» приоритетный на сегодня, дальше – как будет. До конца недели примем решение»

0
Бабаев о Кузнецове: «Вариант с «Сибирью» приоритетный на сегодня, дальше – как будет. До конца недели примем решение»
Бабаев о Кузнецове: вариант с «Сибирью» приоритетный на сегодня.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, рассказал о переговорах с «Сибирью».

Ранее стало известно, что новосибирский клуб предложил 34-летнему форварду контракт. На Кузнецова также претендует «Трактор».

– В СМИ сейчас расходится информация о том, что Кузнецов принял решение подписать контракт с «Сибирью». Соответствует ли это действительности?

– Я не знаю, кто что пишет. Мы с «Сибирью» провели переговоры, обозначили конкретные вещи, ждем решения Евгения. До конца этой недели мы примем решение.

На сегодняшний момент вариант с «Сибирью» приоритетный, а дальше как будет, – сказал Бабаев.

Агент Кузнецова: «Гендиректор «Трактора» звонил, я услышал их позицию. Пока нельзя говорить, что мы близки к решению»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoШуми Бабаев
logoКХЛ
logoСибирь
logoТрактор
logoМатч ТВ
logoЕвгений Кузнецов

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Так яжемамки у врача говорят: мы покушали, мы покакали
Корче используют Сибирь чтоб получше условия у трактора выбить
ОтветSipai
Корче используют Сибирь чтоб получше условия у трактора выбить
это по-любому, но у Челябы старые обиды и они не насыпят, он сам должен доказать, а у нас насыпят, нежили богата незир начинать, хотя селекция в Новосибирске за последние лет пять точно лучшая, и Евгений может и встрепенётся после всех этих передряг, а может и нет, смотря сколь сыпанут.
да стопудова к нам приедет, тут конечно бабка надвое сказала, с одной стороны Евгений конечно супер мастер, супер опыт, если будет работать а не шлындать по заведениям огромного Новосибирска, может получится убойное большинство с учетом что есть ВЕСК, есть неплохие быстрые края в топ 6 сегодня у нашей команды, где он может импровизировать и перезапустить карьеру ещё на пару лет, а может просто получать зарплату, но это будет конец окончательный, завершить карьеру тогда придётся в Новосибирске а не в Челябинске 😁. Но в целом я трансфер рассматриваю как рисковый но одобряю, думаю наша публика его заставит играть, тут особая аура....
ОтветзабанинныйСевер12
да стопудова к нам приедет, тут конечно бабка надвое сказала, с одной стороны Евгений конечно супер мастер, супер опыт, если будет работать а не шлындать по заведениям огромного Новосибирска, может получится убойное большинство с учетом что есть ВЕСК, есть неплохие быстрые края в топ 6 сегодня у нашей команды, где он может импровизировать и перезапустить карьеру ещё на пару лет, а может просто получать зарплату, но это будет конец окончательный, завершить карьеру тогда придётся в Новосибирске а не в Челябинске 😁. Но в целом я трансфер рассматриваю как рисковый но одобряю, думаю наша публика его заставит играть, тут особая аура....
Ага и трава зеленее.
Да вообще по барабану где он будет играть. И Бабаев уже заколебал, второй год не умолкает.
Вот эти вот виляния задницей от агента Кузнецова до хорошего могут не довести
Кузнецов сам себя довёл до такого положения, а у Бабая работа такая, впаривать и вымораживать себе маржу. Они достойны друг друга.
А кто такой Хайруллин?
Хватит гнать и набивать себе цену, нет других вариантов и не было
«Примем». Как в анекдоте про лошадь: «Он, б, привёз».
Барыс не претендует на Кузю ?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Кузнецова: «Гендиректор «Трактора» звонил, я услышал их позицию. Пока нельзя говорить, что мы близки к решению»
Черкас о Кузнецове: «Закончить карьеру в «Тракторе» – лучшая история для него. Сумма контракта важна агенту, чья задача – получить свою компенсацию»
Кузнецов согласовал с «Сибирью» контракт на год (Артур Хайруллин)
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов о недопуске России: «ИИХФ не выполнит рекомендации МОК – что с ними сделают? До этого были рекомендации выкинуть нас отовсюду – нас выкинули»
Пашков о будущем Гусева: «Перед ним и Кузнецовым есть выбор – амбиции или деньги»
Зайдер – лучший защитник оборонительного плана в НХЛ по версии The Hockey News. Слэвин – 2-й, Хейсканен – 4-й
Новичок «Автомобилиста» Клэг о России: «Я был очень приятно удивлен. Арена потрясающая, город понравился – все производит хорошее впечатление»
Голдобин о сборной России: «Возможно, еще боятся нас допускать. Быстро вернуться не составит труда, у нас очень сильные хоккеисты»
Комментатор Ефимов о показе архивных суперсерий на ТВ-6 в 1990-е: «У нас даже кассет не было. В Канаде долго смотрели – не вру ли. Сказали: «Если Третьяк будет комментировать, дадим бесплатно»
Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде в Словакии. Экс-игрок НХЛ оказал первую помощь пострадавшему, полиция не открывала расследование
Экс-игрок НХЛ Мерли о новом контракте Койвунена: «Хоккей стал другим. Ему дали 4 млн в год после 7 очков в сезоне. Я 20 лет назад получил двусторонку после 6»
Дубас о контракте Койвунена на 8 лет и 32 млн долларов: «Главный фактор – развитие ситуации на рынке, особенно летом. Мы делаем ставку на Вилле и его потенциал»
Чернышов – 4-й в рейтинге проспектов «Сан-Хосе» от Daily Faceoff. Стенберг – 1-й, Верхофф – 2-й, Лин – 3-й
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Шанхая» о селекции: «Пытались собрать победителей. Нужно убрать ментальность команды-аутсайдера, которая не бьется»
Киселевич о прощальном матче: «Спасибо каждому, кто был рядом. Мы собрали более 2 млн рублей на благотворительность – этим результатом можно гордиться»
«Монреаль» лучше всех готов к приобретению Маккиннона. У них есть все, что нужно «Колорадо». Журналист Мерфи о гипотетическом уходе Нэтана из «Эвеланш»
Блюгерс о Маккенне в «Торонто»: «Первых номеров драфта всегда окружают шумиха, воодушевление и пристальное внимание. Чаще всего эти ребята оправдывают ожидания»
Защитник «Ак Барса» Миллер об отпуске: «С друзьями побывали на паре вечеринок в Мичигане и Флориде. Играл в гольф каждый божий день, так что обошлось без рыбалки»
19-летний Саберзянов о дебюте за «Ак Барс»: «Очень приятно быть в команде, очень почетно. Буду прилагать все усилия, чтобы пробиться в основу»
Пашков о словах Гатиятулина про потери «Ак Барса»: «Подозреваю, что Виктор Козлов долго смеялся, читая эти жалобы. Тренер «Салавата» мечтал бы иметь нынешний состав Казани»
«Миннесота» предлагала «Детройту» молодых игроков за Ларкина. «Ред Уингс» не устроили эти варианты (Кевин Аллен)
Марек о защитнике «Монреаля» Джекае: «Давно ходят слухи, что он может оказаться в «Филадельфии». Но такого игрока лучше менять в другую конференцию»
Пашков о Кузнецове: «Если он хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет родной «Трактор». Но не знаю, считает ли Евгений себя гражданином страны и города или человеком мира»