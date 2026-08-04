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  4. Парех – 1-й в рейтинге проспектов «Калгари» по версии сайта НХЛ. Карелс – 2-й, Гридин не вошел в топ-5

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Парех – 1-й в рейтинге проспектов «Калгари» по версии сайта НХЛ. Карелс – 2-й, Гридин не вошел в топ-5
Зэйн Парех возглавил список лучших молодых игроков в системе «Калгари».

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг проспектов «Калгари» на сезон-2026/27.

Первое место занял защитник Зэйн Парех. Отметим, что форвард «Флэймс» Матвей Гридин (37 игр и 6+14 очков в НХЛ) не вошел в топ-5. 

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. з Зэйн Парех, 20 лет. В прошлом сезоне провел 37 матчей в НХЛ и набрал 9 (4+5) очков.

2. з Карсон Карелс, 18 лет, университет Северной Дакоты (NCAA). В прошлом сезоне играл в WHL за «Принс Джордж» – 58 матчей и 73 (20+53) очка.)

3. н Коул Решни, 19 лет, университет Северной Дакоты (NCAA). В прошлом сезоне набрал 35 (6+29) очков в 36 играх. 

4. н Каллен Поттер, 19 лет, университет штата Мичиган (NCAA). В прошлом сезоне играл за университет штата Аризона – 26 (12+14) баллов в 24 играх. 

5. н Джек Хекстолл, 18 лет, «Янгстаун» (USHL). В прошлом сезоне набрал 58 (20+38) очков в 59 играх.

Хэгенс – лучший проспект «Бостона» по версии NHL.com, Летурно (201 см, 95 кг) – 2-й, Зеллерс (178 см, 74 кг) – 3-й, Лоцмелис – 5-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
рейтинги
logoНХЛ
logoЗэйн Парех
logoКалгари
Каллен Поттер
Коул Решни
logoКарсон Карелс

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