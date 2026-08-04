Клуб ЖХЛ «Торнадо» переименован в «Химик». 9-кратный чемпион России переехал в Воскресенск перед сезоном-2025/26

Клуб ЖХЛ «Торнадо» переименован в «Химик».

Клуб Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) «Торнадо » переименован в «Химик». Команда переехала из Дмитрова в Воскресенск перед началом сезона-2025/26, который провела под старым названием.

«Торнадо» шесть раз становился чемпионом страны, а после создания Женской хоккейной лиги в 2015 году завоевал еще три чемпионских титула.

«В сезоне-2026/27 клуб продолжит выступление в ЖХЛ под новым названием. Домашней ареной команды по-прежнему останется ЛД «Подмосковье» в Воскресенске.

Переименование связано с объединением женской команды с системой «Химика» и стало закономерным этапом в развитии клуба», – сказано в сообщении лиги.

В прошлом сезоне «Торнадо» дошло до финала плей-офф, где уступило «Агидели» (0-4 в серии).