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  4. Мышкин о «Динамо»: «Порадовало сохранение дуэта Подъяпольский – Моторыгин. Хорошие голкиперы, оба получат нагрузку»

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Мышкин о «Динамо»: «Порадовало сохранение дуэта Подъяпольский – Моторыгин. Хорошие голкиперы, оба получат нагрузку»
Мышкин о «Динамо»: порадовало сохранение дуэта Подъяпольский – Моторыгин.

Олимпийский чемпион, бывший вратарь «Динамо» Владимир Мышкин поделился мнением о бригаде голкиперов бело-голубых.

– Что отметите в селекции «Динамо»?

– На неделе стало известно, что сохранен дуэт вратарей ПодъяпольскийМоторыгин, эта новость порадовала.

– Многие эксперты называют этот дуэт сильнейшим в КХЛ. Согласны?

– Не надо торопиться. Да, у нас хорошие голкиперы, тот же Подъяпольский держит уровень на протяжении многих сезонов, а это уже определенный класс. Но вратари – это всегда психология. Поэтому не надо нагружать наш дуэт оценками и ожиданиями. Вратарям нужна спокойная работа.

– Какой вы видите распределение нагрузки в этой бригаде?

– В наше время в чемпионате страны играли 35-40 матчей, поэтому было четкое деление на первого и второго номера. Теперь в чемпионате – в два раза больше игр. Поэтому тут никакой проблемы нет – оба вратаря получат хорошую нагрузку, – сказал Мышкин.

Мышкин о Гусеве и «Динамо»: «Не нужно переоценивать его роль. Если с ним не получится, найдутся другие»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoВладимир Мышкин
logoДинамо Москва
logoМаксим Моторыгин
logoКХЛ
logoВладислав Подъяпольский

Комментарии

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Вот именно, похвалим если Кубок Гагарина с Динамо выиграют. Подъяполский не сильнейший вратарь лиги. Есть Серебряков, Исаев. Ну а Моторыгин только первый сезон неплохо сыграл, но не без косяков. Так что все делу.
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