Мышкин о «Динамо»: «Порадовало сохранение дуэта Подъяпольский – Моторыгин. Хорошие голкиперы, оба получат нагрузку»

Мышкин о «Динамо»: порадовало сохранение дуэта Подъяпольский – Моторыгин.

Олимпийский чемпион, бывший вратарь «Динамо » Владимир Мышкин поделился мнением о бригаде голкиперов бело-голубых.

– Что отметите в селекции «Динамо»?

– На неделе стало известно, что сохранен дуэт вратарей Подъяпольский – Моторыгин , эта новость порадовала.

– Многие эксперты называют этот дуэт сильнейшим в КХЛ. Согласны?

– Не надо торопиться. Да, у нас хорошие голкиперы, тот же Подъяпольский держит уровень на протяжении многих сезонов, а это уже определенный класс. Но вратари – это всегда психология. Поэтому не надо нагружать наш дуэт оценками и ожиданиями. Вратарям нужна спокойная работа.

– Какой вы видите распределение нагрузки в этой бригаде?

– В наше время в чемпионате страны играли 35-40 матчей, поэтому было четкое деление на первого и второго номера. Теперь в чемпионате – в два раза больше игр. Поэтому тут никакой проблемы нет – оба вратаря получат хорошую нагрузку, – сказал Мышкин.

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