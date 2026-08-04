Сын Кулемина дебютировал за Канаду U18 на Кубке Глинки/Гретцки. Алекс родился, когда Николай выступал за «Торонто»

17-летний сын Николая Кулемина дебютировал за юниорскую сборную Канады на проходящем в Эдмонтоне Кубке Глинки / Гретцки.
В первом матче Канада оказалась сильнее Швейцарии (7:3), Алекс Кулемин не отметился результативными действиями.
В прошлом сезоне он играл за «Кингстон» из юниорской лиги Онтарио и набрал 31 (11+20) очко за 57 игр в регулярке, а также 1+0 в 4 матчах плей-офф.
Алекс родился 20 марта 2009 года, его отец с 2008 по 2014 год выступал за «Торонто». Николай перешел в КХЛ в 2018-м, но в 2024-м вновь уехал в Канаду, чтобы содействовать карьере сына.
Николай Кулемин – уроженец Магнитогорска и воспитанник «Металлурга». На его счету 274 (121+153) очка за 669 игр в регулярках НХЛ, а также 186 (93+93) баллов за 367 матчей в Fonbet КХЛ.
Кулемин о канадском гражданстве: «Мои дети заслуживают жить в свободной и демократической стране» (2018 год)
Комментарии
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Более интересен факт, что сам молодой игрок по юношам некотировался в России на уровне сборной. Играл за СЮ по своему году и больше обращал внимание своей фамилией чем игрой. А через пару-тройку лет тренировок в Канаде попадает в состав сборной...
Или у нас что-то не то с тренировочным процессом, либо состав у Канады сугубо экспериментальный
так что в целом понятное решение