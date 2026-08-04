Сын Кулемина дебютировал за Канаду U18 на Кубке Глинки/Гретцки. Алекс родился, когда Николай выступал за «Торонто»

Сын Кулемина дебютировал за Канаду U18 на Кубке Глинки/Гретцки.

17-летний сын Николая Кулемина дебютировал за юниорскую сборную Канады на проходящем в Эдмонтоне Кубке Глинки / Гретцки.

В первом матче Канада оказалась сильнее Швейцарии (7:3), Алекс Кулемин не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне он играл за «Кингстон» из юниорской лиги Онтарио и набрал 31 (11+20) очко за 57 игр в регулярке, а также 1+0 в 4 матчах плей-офф.

Алекс родился 20 марта 2009 года, его отец с 2008 по 2014 год выступал за «Торонто». Николай перешел в КХЛ в 2018-м, но в 2024-м вновь уехал в Канаду, чтобы содействовать карьере сына.

Николай Кулемин – уроженец Магнитогорска и воспитанник «Металлурга». На его счету 274 (121+153) очка за 669 игр в регулярках НХЛ, а также 186 (93+93) баллов за 367 матчей в Fonbet КХЛ.

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