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  4. Сын Кулемина дебютировал за Канаду U18 на Кубке Глинки/Гретцки. Алекс родился, когда Николай выступал за «Торонто»

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Сын Кулемина дебютировал за Канаду U18 на Кубке Глинки/Гретцки. Алекс родился, когда Николай выступал за «Торонто»
Сын Кулемина дебютировал за Канаду U18 на Кубке Глинки/Гретцки.

17-летний сын Николая Кулемина дебютировал за юниорскую сборную Канады на проходящем в Эдмонтоне Кубке Глинки / Гретцки.

В первом матче Канада оказалась сильнее Швейцарии (7:3), Алекс Кулемин не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне он играл за «Кингстон» из юниорской лиги Онтарио и набрал 31 (11+20) очко за 57 игр в регулярке, а также 1+0 в 4 матчах плей-офф.

Алекс родился 20 марта 2009 года, его отец с 2008 по 2014 год выступал за «Торонто». Николай перешел в КХЛ в 2018-м, но в 2024-м вновь уехал в Канаду, чтобы содействовать карьере сына.

Николай Кулемин – уроженец Магнитогорска и воспитанник «Металлурга». На его счету 274 (121+153) очка за 669 игр в регулярках НХЛ, а также 186 (93+93) баллов за 367 матчей в Fonbet КХЛ.

Кулемин о канадском гражданстве: «Мои дети заслуживают жить в свободной и демократической стране» (2018 год)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Eliteprospects
logoСборная Канады по хоккею U-18
logoНХЛ
logoНиколай Кулемин
logoКХЛ
logoКубок Глинки/Гретцки
logoюниорская лига Онтарио
logoКингстон
logoМеталлург Мг

Комментарии

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Самое интересное во всей этой истории даже не сам факт игры за другую сборную.
Более интересен факт, что сам молодой игрок по юношам некотировался в России на уровне сборной. Играл за СЮ по своему году и больше обращал внимание своей фамилией чем игрой. А через пару-тройку лет тренировок в Канаде попадает в состав сборной...
Или у нас что-то не то с тренировочным процессом, либо состав у Канады сугубо экспериментальный
ОтветDima Lopatin
Самое интересное во всей этой истории даже не сам факт игры за другую сборную. Более интересен факт, что сам молодой игрок по юношам некотировался в России на уровне сборной. Играл за СЮ по своему году и больше обращал внимание своей фамилией чем игрой. А через пару-тройку лет тренировок в Канаде попадает в состав сборной... Или у нас что-то не то с тренировочным процессом, либо состав у Канады сугубо экспериментальный
Либо молодой игрок просто поздно раскрылся
ОтветDima Lopatin
Самое интересное во всей этой истории даже не сам факт игры за другую сборную. Более интересен факт, что сам молодой игрок по юношам некотировался в России на уровне сборной. Играл за СЮ по своему году и больше обращал внимание своей фамилией чем игрой. А через пару-тройку лет тренировок в Канаде попадает в состав сборной... Или у нас что-то не то с тренировочным процессом, либо состав у Канады сугубо экспериментальный
А когда сын Кулемина последний раз играл за СЮ и вообще был в России , сколько лет он вообще за свою жизнь провел в России? И в какую тогда сборную он должен был котироваться, учитывая что только сейчас ему 17 лет?
Ну, отталкиваясь от нынешней ситуации, Кулёмин JR сделал все правильно, ведь лучше играть , чем не играть, особенно когда у тебя есть шанс. Смотрится в канадской сборке неплохо.
ОтветАркадий Паровозов_1116784611
Ну, отталкиваясь от нынешней ситуации, Кулёмин JR сделал все правильно, ведь лучше играть , чем не играть, особенно когда у тебя есть шанс. Смотрится в канадской сборке неплохо.
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ОтветЯпонский Синтезатор
Комментарий скрыт
На конкурсе аналогий ты бы занял место в зрительном зале
Чет после переезда в СА , Колян очень быстро стал не русским , много говорить про свободу и демократию , но за баблишком на закате карьеры , всё равно в КХЛ приехал.
Ответmihalik
Чет после переезда в СА , Колян очень быстро стал не русским , много говорить про свободу и демократию , но за баблишком на закате карьеры , всё равно в КХЛ приехал.
Слава Фетисов тоже на стыке развала страны ушуршал в ненавистную Америку бабки зарабатывать, дочурке гражданство оформил, квартирку в Нью Йорке, а как карьеру закончил резко про патриотизм вспомнил, государственником стал:)
Интересно, он там Kulemin или как в КХЛ Kulyomin?
ОтветDastan 82
Интересно, он там Kulemin или как в КХЛ Kulyomin?
Cool, yo, mean!
ОтветJeff Lebowski
Cool, yo, mean!
Cool yoyoyow mean
ну, как бы с 12 лет уже было понятно что за Россию не сыграет.
так что в целом понятное решение
ОтветНиколай Ульянов
Никольяй Кульёмин!
Зьлёй рюський Николяй
Теперь известно, кого первым надо будет "расколоть" нашим ребятам при очной встрече с Канадой
ОтветOskolFenix
Теперь известно, кого первым надо будет "расколоть" нашим ребятам при очной встрече с Канадой
Почему?
ОтветИнженер-конструктор
Почему?
Потому что мы ничего не забываем и никому ничего не прощаем.
Ну и ладно. Его право. По игре в России не скащать, что прям вау был. И нынешняя стата не самая лучшая. Доберется до уровни отца? Посмотрим. Сказать потеря? Не знаю. А так удачи.
Ответamurseff03
Ну и ладно. Его право. По игре в России не скащать, что прям вау был. И нынешняя стата не самая лучшая. Доберется до уровни отца? Посмотрим. Сказать потеря? Не знаю. А так удачи.
Когда в России то его увидел?
Если будет играть, как папа, то невелика потеря.
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