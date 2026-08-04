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  4. Якемчук – 1-й в рейтинге проспектов «Оттавы» по версии Daily Faceoff. Халттунен – 3-й, Коуэр – 4-й, Немец – 9-й

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Якемчук – 1-й в рейтинге проспектов «Оттавы» по версии Daily Faceoff. Халттунен – 3-й, Коуэр – 4-й, Немец – 9-й
Якемчук – 1-й в рейтинге проспектов «Оттавы» по версии Daily Faceoff.

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Оттавы». Топ-10 возглавил защитник Картер Якемчук.

Список выглядит следующим образом:

1. з Картер Якемчук (20 лет, «Оттава»);

2. з Логан Хенслер (19 лет, университет Висконсина, NCAA);

3. н Каспер Халттунен (21 год, «Бельвиль», АХЛ);

4. н Джексон Коуэр (18 лет, «Лондон», OHL);

5. н Йонас Лагерберг Хоэн (18 лет, «Лександс», второй дивизион Швеции);

6. в Лукас Бекман (18 лет, «Кейп-Бретон», QMJHL);

7. н Блэйк Монтгомери (21 год, «Бельвиль», АХЛ);

8. н Оскар Холмертц (18 лет, «Линчепинг», чемпионат Швеции);

9. н Адам Немец (19 лет, «Садбери», OHL);

10. з Хойт Стэнли (21 год, «Бельвиль», АХЛ).

«Оттава» выбрала форварда с Каймановых островов в 1-м раунде драфта НХЛ. Коуэр начал заниматься хоккеем на льду в 13 лет

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
рейтинги
logoНХЛ
logoКартер Якемчук
Кейп-Бретон
logoЛинчепинг
Лукас Бекман
logoЛондон Найтс
Адам Немец
logoКаспер Халттунен
Садбери Вулвс
logoОттава
logoюниорская лига Квебека
чемпионат Швеции
logoБельвиль
logoюниорская лига Онтарио
Логан Хенслер
logoАХЛ

Комментарии

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Очень плохо, особенно Хоэн 5....
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