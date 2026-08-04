Якемчук – 1-й в рейтинге проспектов «Оттавы» по версии Daily Faceoff. Халттунен – 3-й, Коуэр – 4-й, Немец – 9-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Оттавы». Топ-10 возглавил защитник Картер Якемчук.
Список выглядит следующим образом:
1. з Картер Якемчук (20 лет, «Оттава»);
2. з Логан Хенслер (19 лет, университет Висконсина, NCAA);
3. н Каспер Халттунен (21 год, «Бельвиль», АХЛ);
4. н Джексон Коуэр (18 лет, «Лондон», OHL);
5. н Йонас Лагерберг Хоэн (18 лет, «Лександс», второй дивизион Швеции);
6. в Лукас Бекман (18 лет, «Кейп-Бретон», QMJHL);
7. н Блэйк Монтгомери (21 год, «Бельвиль», АХЛ);
8. н Оскар Холмертц (18 лет, «Линчепинг», чемпионат Швеции);
9. н Адам Немец (19 лет, «Садбери», OHL);
10. з Хойт Стэнли (21 год, «Бельвиль», АХЛ).
«Оттава» выбрала форварда с Каймановых островов в 1-м раунде драфта НХЛ. Коуэр начал заниматься хоккеем на льду в 13 лет
Комментарии