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Экс-форвард «Локомотива» Никулин о прошлом сезоне: «Бывает, что с тренером не складывается. Это не его вина и не моя»
Экс-форвард «Локомотива» Никулин о прошлом сезоне: с тренером не сложилось.

Бывший форвард «Локомотива» Степан Никулин поделился мнением о прошлом сезоне. 25-летний игрок провел 30 матчей (4 очка) с учетом плей-офф после 78 игр (32 очка) годом ранее.  

– У Боба Хартли в разных командах появляется жертва, кого он отправляет в запас или выгоняет из команды. Можно сказать, что в минувшем сезоне мишенью для Хартли стали именно вы?

– Там же был не только я один. Целая группа неиграющих. По месяцу – одни, по месяцу – другие. Одни и те же лица. Не могу сказать, что такое отношение было только ко мне. Бывает же такое, что с тренером не складывается. Это не его вина и не моя. Так сложилось.

– Еще Алексей Потапов называл неиграющий состав Боба Хартли в «Авангарде» не иначе, как ГУЛАГом. Для вас пребывание в нем – самый тяжелый эпизод в карьере?

– Да. Сто процентов. В первую очередь, морально. Если физически это еще можно переварить, то морально – очень тяжело.

– Был ли какой-то момент, когда вы могли выбраться из этого ГУЛАГа?

– Не сказал бы. Особой возможности такой не было. Месяц не играл, потом три-четыре матча провел, потом опять месяц не играл. Один раз на большинство поставили за сезон, один раз поднялся выше третьего звена. Не тешил себя иллюзиями, что что-то поменяется. Пытался разговаривать, но как получилось, так получилось.

– В какой мере считаете себя обладателем Кубка Гагарина – 2026?

– В полной мере! – сказал Никулин.

Никулин перешел в «Сибирь». «Локомотив» не стал повторять оффер-шит

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoСтепан Никулин
logoСибирь
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoБоб Хартли

Комментарии

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Степан, ты ещё молод. Можно перезагрузиться, и не раз. Все у тебя есть. Это был психологический сбой после травмы. Ищи проблему в себе. Удачи в Сибири. И надеюсь ты вернёшься в Локо.
Да не в Хартли проблема! Берёзкин при скромных показателях отыграл практически весь сезон и в плей-офф зажёг! А вот Тесанов и Никулин сдулись. Это нормально, это становление - мало кто с разбегу врывался в лигу и без устали рвал её несколько лет к ряду! Всё придет в свое время - парни молоды и голодны до побед! Не будут отчаиваться и искать причины, то справятся!
ОтветЕвгений Исаев
Да не в Хартли проблема! Берёзкин при скромных показателях отыграл практически весь сезон и в плей-офф зажёг! А вот Тесанов и Никулин сдулись. Это нормально, это становление - мало кто с разбегу врывался в лигу и без устали рвал её несколько лет к ряду! Всё придет в свое время - парни молоды и голодны до побед! Не будут отчаиваться и искать причины, то справятся!
Тесика отправили сходу в Молот. Никуда он и не "сдувался".
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