Экс-форвард «Локомотива» Никулин о прошлом сезоне: «Бывает, что с тренером не складывается. Это не его вина и не моя»

Экс-форвард «Локомотива» Никулин о прошлом сезоне: с тренером не сложилось.

Бывший форвард «Локомотива » Степан Никулин поделился мнением о прошлом сезоне. 25-летний игрок провел 30 матчей (4 очка) с учетом плей-офф после 78 игр (32 очка) годом ранее.

– У Боба Хартли в разных командах появляется жертва, кого он отправляет в запас или выгоняет из команды. Можно сказать, что в минувшем сезоне мишенью для Хартли стали именно вы?

– Там же был не только я один. Целая группа неиграющих. По месяцу – одни, по месяцу – другие. Одни и те же лица. Не могу сказать, что такое отношение было только ко мне. Бывает же такое, что с тренером не складывается. Это не его вина и не моя. Так сложилось.

– Еще Алексей Потапов называл неиграющий состав Боба Хартли в «Авангарде» не иначе, как ГУЛАГом. Для вас пребывание в нем – самый тяжелый эпизод в карьере?

– Да. Сто процентов. В первую очередь, морально. Если физически это еще можно переварить, то морально – очень тяжело.

– Был ли какой-то момент, когда вы могли выбраться из этого ГУЛАГа?

– Не сказал бы. Особой возможности такой не было. Месяц не играл, потом три-четыре матча провел, потом опять месяц не играл. Один раз на большинство поставили за сезон, один раз поднялся выше третьего звена. Не тешил себя иллюзиями, что что-то поменяется. Пытался разговаривать, но как получилось, так получилось.

– В какой мере считаете себя обладателем Кубка Гагарина – 2026?

– В полной мере! – сказал Никулин.

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