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  4. Черкас о Кузнецове: «Закончить карьеру в «Тракторе» – лучшая история для него. Сумма контракта важна агенту, чья задача – получить свою компенсацию»

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Черкас о Кузнецове: «Закончить карьеру в «Тракторе» – лучшая история для него. Сумма контракта важна агенту, чья задача – получить свою компенсацию»
Черкас о Кузнецове: закончить карьеру в «Тракторе» – лучшая история для него.

Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о будущем Евгения Кузнецова. Ранее стало известно, что 34-летний форвард может продолжить карьеру в «Тракторе» или «Сибири».

«Кузнецову было бы логично закончить карьеру в «Тракторе». Можно было провести там еще максимальное количество матчей и красиво завершить. Это было бы лучшей историей для него, ведь это воспитанник челябинского хоккея.

Думаю, Кузнецову вряд ли важна сумма контракта. Она важна для агента, у которого задача получить свою компенсацию. В этой ситуации агенту надо забыть о свое компенсации, а подумать, чтобы Евгений начал снова играть и радовать болельщиков.

Кузнецов оставил большой след в истории российского хоккея и НХЛ. Он еще способен быть лидером. Все будет зависеть от него самого, самочувствия, насколько он залечил все травмы. Мастерство никуда не пропадает, оно у него было, есть и будет. Просто его физические кондиции должны соответствовать», – сказал Черкас.

Кузнецов согласовал с «Сибирью» контракт на год (Артур Хайруллин)

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Сергей Черкас
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