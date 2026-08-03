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  4. «Трактор» предложил Кузнецову контракт, сообщил гендиректор клуба Савин: «Ждем его решения. Евгений – легенда, большой авторитет. Он должен подставить плечо нашим молодым игрокам»

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«Трактор» предложил Кузнецову контракт, сообщил гендиректор клуба Савин: «Ждем его решения. Евгений – легенда, большой авторитет. Он должен подставить плечо нашим молодым игрокам»
«Трактор» предложил Кузнецову контракт: ждем его решения, Евгений – легенда.

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что клуб заинтересован в подписании контракта с Евгением Кузнецовым

– Поставил ли «Трактор» точку в истории с контрактом Евгения Кузнецова на фоне растущих слухов о его переходе в «Сибирь»?

– Мы заинтересованы в подписании Кузнецова и уже провели несколько встреч. Он должен подставить плечо молодым игрокам нашей команды и помочь в формировании конкурентного коллектива. Кузнецов – легенда, и у него большой авторитет. Он знает нашу заинтересованность, и сейчас ждем его решения.

– Его агент Шуми Бабаев заявил, что заинтересованность «Трактора» есть, но нет конкретного предложения.

– Я общаюсь с Кузнецовым лично, без посредников. Основные условия контракта и его роль в команде обозначены, и они согласованы с [генменеджером] Алексеем Волковым и главным тренером команды [Скоттом Гордоном]. Когда мы открывали академию «Красной Машины», то общались лично, и он сам проявил большое желание вернуться в «Трактор».

– Два года назад Кузнецов отказался от предложения «Трактора», выбрав СКА. Сейчас у него есть возможность переиграть эту ситуацию?

– Конечно. Насколько мне известно, в том числе с его слов, сейчас из команд, которые каждый год претендуют на серьезные цели, ему сделал предложение только «Трактор», – сказал Савин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoТрактор
logoвозможные переходы
logoЕвгений Кузнецов
logoИван Савин
logoКХЛ
logoШуми Бабаев
logoСкотт Гордон
logoАлексей Волков
logoСибирь

Комментарии

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Похоже, у Кузи осталось две дорожки
Очередное чиновничье холуйство. Сейчас бросятся собирать деньги по всей Челябинской области что бы оплатить конский контракт ’легенды’. Необучаемые.
ОтветMadison34
Очередное чиновничье холуйство. Сейчас бросятся собирать деньги по всей Челябинской области что бы оплатить конский контракт ’легенды’. Необучаемые.
А такое уже было? Или Вы болдопиз?
ОтветИнженер-конструктор
А такое уже было? Или Вы болдопиз?
😂
Технично он бабайку слил)
действительно, кому этот Шуми сдался
Правильное решение и для команды и для Жени! У Жени будет большая мотивация играть за Трактор!
а как же Сибирь,только вчера прочитал,уже трактор,специально пиарят,что ли?с таким непостоянством вообще никуда не попадёшь
Не будет Кузнецова в Тракторе. Кузя потусовался с Роттенбергом и руководством области на открытии "Красной машины" , и сказал в интервью, что хочет поиграть за Трактор. После этого ему хотя-бы из вежливости должны были предложить контракт. Ему и предложили, но на словах, а так как он об этом не сказал Бабаеву, то предложение Трактора его по ходу не очень заинтересовало.
Дай бог здоровья, руководству клуба. 🙃🙃
За МРОТ и покушать.
При нынешней ситуации в "Тракторе" Кузнецов определенно не помешает команде. Если это произойдет, то мы можем стать свидетелями интересного сезона как команды, так и Евгения! Уверен, так и было бы!
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