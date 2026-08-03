«Трактор» предложил Кузнецову контракт, сообщил гендиректор клуба Савин: «Ждем его решения. Евгений – легенда, большой авторитет. Он должен подставить плечо нашим молодым игрокам»

«Трактор» предложил Кузнецову контракт: ждем его решения, Евгений – легенда.

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что клуб заинтересован в подписании контракта с Евгением Кузнецовым .

– Поставил ли «Трактор» точку в истории с контрактом Евгения Кузнецова на фоне растущих слухов о его переходе в «Сибирь»?

– Мы заинтересованы в подписании Кузнецова и уже провели несколько встреч. Он должен подставить плечо молодым игрокам нашей команды и помочь в формировании конкурентного коллектива. Кузнецов – легенда, и у него большой авторитет. Он знает нашу заинтересованность, и сейчас ждем его решения.

– Его агент Шуми Бабаев заявил, что заинтересованность «Трактора» есть, но нет конкретного предложения.

– Я общаюсь с Кузнецовым лично, без посредников. Основные условия контракта и его роль в команде обозначены, и они согласованы с [генменеджером] Алексеем Волковым и главным тренером команды [Скоттом Гордоном ]. Когда мы открывали академию «Красной Машины», то общались лично, и он сам проявил большое желание вернуться в «Трактор».

– Два года назад Кузнецов отказался от предложения «Трактора», выбрав СКА. Сейчас у него есть возможность переиграть эту ситуацию?

– Конечно. Насколько мне известно, в том числе с его слов, сейчас из команд, которые каждый год претендуют на серьезные цели, ему сделал предложение только «Трактор», – сказал Савин.