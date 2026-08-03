Бабаев о Кузнецове и «Тракторе»: «Ко мне никто не обращался. Разговоры с Женей – это чтобы потом клуб мог сказать, что делал предложение»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал слова генерального директора «Трактора» Ивана Савина.
Он заявил, что челябинский клуб предложил 34-летнему форварду контракт.
«Такие вещи я называю предложением ради предложения. Не считаю это предложением, так что мне не о чем высказываться.
Раз Савин об этом высказывается, то его и спросите. Ко мне официально никто не обращался. А их разговоры с Женей – это чтобы потом в клубе могли сказать, что сделали предложение.
Я разговаривал с Волковым (генменеджер «Трактора» – Спортс’‘). Он сказал, что Кузнецов им нужен. Как я понимаю, есть финансовые ограничения в клубе именно по отношению к Жене.
Для меня это выглядит так», – сказал Бабаев.
«Трактор» предложил Кузнецову контракт с небольшой зарплатой и весомыми бонусами за достижения. У Евгения остается вариант с «Сибирью» («Челябинский хоккей»)
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