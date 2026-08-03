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  4. Бабаев о Кузнецове и «Тракторе»: «Ко мне никто не обращался. Разговоры с Женей – это чтобы потом клуб мог сказать, что делал предложение»

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Бабаев о Кузнецове и «Тракторе»: «Ко мне никто не обращался. Разговоры с Женей – это чтобы потом клуб мог сказать, что делал предложение»
Бабаев о Кузнецове и «Тракторе»: ко мне никто не обращался.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал слова генерального директора «Трактора» Ивана Савина.

Он заявил, что челябинский клуб предложил 34-летнему форварду контракт.

«Такие вещи я называю предложением ради предложения. Не считаю это предложением, так что мне не о чем высказываться.

Раз Савин об этом высказывается, то его и спросите. Ко мне официально никто не обращался. А их разговоры с Женей – это чтобы потом в клубе могли сказать, что сделали предложение.

Я разговаривал с Волковым (генменеджер «Трактора» – Спортс’‘). Он сказал, что Кузнецов им нужен. Как я понимаю, есть финансовые ограничения в клубе именно по отношению к Жене.

Для меня это выглядит так», – сказал Бабаев.

«Трактор» предложил Кузнецову контракт с небольшой зарплатой и весомыми бонусами за достижения. У Евгения остается вариант с «Сибирью» («Челябинский хоккей»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoИван Савин
logoШуми Бабаев
logoЕвгений Кузнецов
logoАлексей Волков
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoТрактор

Комментарии

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Это чтобы тебе поменьше платить, или вообще не платить.
ОтветРамиль Нуров_1116920976
Это чтобы тебе поменьше платить, или вообще не платить.
Зная любовь руководства трактора к бабаеву, видимо компромис был найден в случае подписания без участия агента. А без Жаркова и Антиптна ьрактор переживёт, Бурдасова еле сплавили.
инфоцыган в деле.
А почему к тебе должны обращаться? У руководства Трактора есть телефон Кузнецова,позвонили, поговорили. Думаешь без тебя ни один вопрос нельзя решить? Ошибаешься.
Трактор хочет страховку, Кузнецов хочет играть с иностранным тренером, агент хочет денег- несрост какой-то) но кого то кинут, это точно!!
Бабайка, кокосик тебя просто кидает. И правильно, откровенно говоря, делает.
Кузя в интервью сказал, что хочет играть за Трактор. Савин пересёкся с ним на мероприятии и на словах озвучил предложения Трактора. Если бы они заинтересовали Кузнецова, то он бы подключил Бабаева для составления контракта. Это всё просто пиар. Кузя говорит как он любит Челябинск и хочет здесь играть, а руководство Трактора говорит, что он не хочет подписывать контракт, хотя ему уже не первый раз предлагают. Обе стороны просто хотят обелить себя в глазах болельщиков.
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