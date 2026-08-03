Бабаев о Кузнецове и «Тракторе»: «Ко мне никто не обращался. Разговоры с Женей – это чтобы потом клуб мог сказать, что делал предложение»

Бабаев о Кузнецове и «Тракторе»: ко мне никто не обращался.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова , прокомментировал слова генерального директора «Трактора» Ивана Савина .

Он заявил , что челябинский клуб предложил 34-летнему форварду контракт.

«Такие вещи я называю предложением ради предложения. Не считаю это предложением, так что мне не о чем высказываться.

Раз Савин об этом высказывается, то его и спросите. Ко мне официально никто не обращался. А их разговоры с Женей – это чтобы потом в клубе могли сказать, что сделали предложение.

Я разговаривал с Волковым (генменеджер «Трактора » – Спортс’‘). Он сказал, что Кузнецов им нужен. Как я понимаю, есть финансовые ограничения в клубе именно по отношению к Жене.

Для меня это выглядит так», – сказал Бабаев .

«Трактор» предложил Кузнецову контракт с небольшой зарплатой и весомыми бонусами за достижения. У Евгения остается вариант с «Сибирью» («Челябинский хоккей»)