Агент Кузнецова: «Гендиректор «Трактора» звонил, я услышал их позицию. Пока нельзя говорить, что мы близки к решению»
Агент Кузнецова: гендиректор «Трактора» звонил, я услышал их позицию.
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, рассказал о переговорах с «Трактором».
Ранее стало известно, что челябинский клуб предложил 34-летнему форварду контракт. На Кузнецова также претендует «Сибирь».
– С «Трактором» у вас были переговоры по Кузнецову?
– Мне звонил Савин (генеральный директор «Трактора» – Спортс’‘), я с ним разговаривал. Получился нормальный разговор. Я услышал их позицию. Пока нельзя говорить о том, что мы близки к решению. Есть определенные моменты.
В любом случае, в первую очередь должен реагировать Евгений, – сказал Бабаев.
Кузнецов согласовал с «Сибирью» контракт на год (Артур Хайруллин)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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