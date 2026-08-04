Агент Кузнецова: «Гендиректор «Трактора» звонил, я услышал их позицию. Пока нельзя говорить, что мы близки к решению»

Агент Кузнецова: гендиректор «Трактора» звонил, я услышал их позицию.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова , рассказал о переговорах с «Трактором».

Ранее стало известно , что челябинский клуб предложил 34-летнему форварду контракт. На Кузнецова также претендует «Сибирь».

– С «Трактором» у вас были переговоры по Кузнецову?

– Мне звонил Савин (генеральный директор «Трактора » – Спортс’‘), я с ним разговаривал. Получился нормальный разговор. Я услышал их позицию. Пока нельзя говорить о том, что мы близки к решению. Есть определенные моменты.

В любом случае, в первую очередь должен реагировать Евгений, – сказал Бабаев.

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