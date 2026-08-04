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«Челны» из ВХЛ пропустят сезон, сообщил Шевченко: «Приехал президент клуба и заявил о закрытии. Денег нет»
«Челны» из ВХЛ пропустят сезон.

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко заявил, что клуб Olimpbet ВХЛ «Челны» не сыграет в следующем сезоне.

«В Набережных Челнах сегодня было собрание с игроками, приехал президент клуба и заявил о закрытии. Денег нет. Не хватило бы, чтобы пережить осень.

Обещают заплатить на июль-август и все станут неограниченно свободными агентами», – сказано в сообщении.

«Челны» провели в лиге три сезона: в чемпионате-2023/24 заняли 29-е (последнее) место, в сезоне-2024/25 – 29-е из 33 команд, в прошлой регулярке – 32-е (последнее) место.

Контрольные матчи. «Нефтехимик» обыграл «Челны»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
logoКХЛ
logoЧелны
logoВХЛ
logoАлексей Шевченко

Комментарии

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Думаю вся движуха в экономике ещё впереди! Пал Лаич не подведет!
ОтветFastpushr
Думаю вся движуха в экономике ещё впереди! Пал Лаич не подведет!
Уа! Уа! Уаааа!
ОтветFastpushr
Думаю вся движуха в экономике ещё впереди! Пал Лаич не подведет!
Думать не ваше, без обид) Причём ещё медленно делаете, первым подобным комментариям больше 10 лет уже, а последние 4 года каждый месяц пишут.
...Но вы держитесь.
ОтветИгорь_1117155544
...Но вы держитесь.
Хорошего вам настроения.
ОтветAgent Smith
Хорошего вам настроения.
«Экономика должна быть экономной!» (с)
это была славная битва за 29 место.
Ну, откровенно говоря, они непонятно вообще зачем существовали. Результатов никаких
Давно пора и не жалко если честно. Пилят бюджетные бабки на ветеранах из других регионах, результата никакого от слова совсем
Удар по мячу от Василича предопределил судьбу хоккея😏
вот это рывок
Да не может быть. Всё же в экономике вроде хорошо?
Ответviktorpavlov70
Да не может быть. Всё же в экономике вроде хорошо?
Вот у таких то точно никогда не будет хорошо:

«Челны» провели в лиге три сезона: в чемпионате-2023/24 заняли 29-е (последнее) место, в сезоне-2024/25 – 29-е из 33 команд, в прошлой регулярке – 32-е (последнее) место.
смотрю на количество команд ВХЛ мне кажется там можно 2-3 лиги ещё сделать)) куда столько команд я не понимаю.
ОтветПавел Гаврош
смотрю на количество команд ВХЛ мне кажется там можно 2-3 лиги ещё сделать)) куда столько команд я не понимаю.
В НХЛ 32 клуба,там не идёт ни о каком разделении,а уже идёт речь об увеличении количества клубов
ОтветВладислав Григорьев
В НХЛ 32 клуба,там не идёт ни о каком разделении,а уже идёт речь об увеличении количества клубов
друг у тебя просто отличные параллели и железная логика так держать!
Странно. А ромка постоянно орет что у нас хоккей развивается километровыми шагами
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