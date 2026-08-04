«Челны» из ВХЛ пропустят сезон, сообщил Шевченко: «Приехал президент клуба и заявил о закрытии. Денег нет»
«Челны» из ВХЛ пропустят сезон.
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко заявил, что клуб Olimpbet ВХЛ «Челны» не сыграет в следующем сезоне.
«В Набережных Челнах сегодня было собрание с игроками, приехал президент клуба и заявил о закрытии. Денег нет. Не хватило бы, чтобы пережить осень.
Обещают заплатить на июль-август и все станут неограниченно свободными агентами», – сказано в сообщении.
«Челны» провели в лиге три сезона: в чемпионате-2023/24 заняли 29-е (последнее) место, в сезоне-2024/25 – 29-е из 33 команд, в прошлой регулярке – 32-е (последнее) место.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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«Челны» провели в лиге три сезона: в чемпионате-2023/24 заняли 29-е (последнее) место, в сезоне-2024/25 – 29-е из 33 команд, в прошлой регулярке – 32-е (последнее) место.