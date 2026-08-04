Президент «Челнов» о снятии с сезона ВХЛ: «В текущих условиях обеспечить финансирование клуба невозможно. Надеемся, что это вынужденная пауза»

Президент «Челнов» о снятии клуба с ВХЛ: надеемся, что это вынужденная пауза.

Президент ХК «Челны» Фарид Салахов подтвердил информацию , что клуб пропустит предстоящий сезон Olimpbet ВХЛ из-за финансовых проблем.

«Мы понимаем, насколько болезненно прозвучат эти слова для всех, кто на протяжении многих лет поддерживал клуб. ХК «Челны» – это часть истории нашего города, символ спортивного характера города и место, где выросло не одно поколение игроков и болельщиков.

Я понимаю и разделяю тревогу сообщества, игроков, сотрудников клуба в связи с этим заявлением. Это решение далось нам крайне тяжело. Оно принято только после того, как были рассмотрены все возможные варианты сохранения участия команды в соревнованиях.

К сожалению, в текущих условиях обеспечить стабильное финансирование клуба и выполнить все обязательства перед лигой, игроками не представляется возможным. Для функционирования в лиге необходимо порядка 250 млн рублей. Участие возможно только при наличии подтвержденной финансовой устойчивости. Однако мы этого сделать не можем.

Мы сохраняем убеждение, что хоккей высокого уровня вернется в Набережные Челны. Уже сегодня совместно с представителями хоккейного сообщества ведется работа по поиску решений, которые позволят возобновить деятельность клуба. Мы будем искать новых инвесторов, готовых поддержать спорт.

Для нас принципиально важно сохранить все, что создавалось годами: хоккейную школу, имя клуба, его традиции, уважение болельщиков и преемственность поколений. Мы искренне надеемся, что это вынужденная пауза, после которой клуб вновь выйдет на лед и будет радовать болельщиков», – сказал Салахов.

«Челны» провели в лиге три сезона: в чемпионате-2023/24 заняли 29-е (последнее) место, в сезоне-2024/25 – 29-е из 33 команд, в прошлой регулярке – 32-е (последнее) место.

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