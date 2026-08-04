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Витолиньш продлил контракт со сборной Латвии на год. Экс-ассистент Знарка работает с командой с 2021-го
Витолиньш продлил контракт со сборной Латвии.

Федерация хоккея Латвии (ФХЛ) сообщила о продлении контракта на год с главным тренером национальной команды Харийсом Витолиньшем.

Он возглавляет сборную Латвии с лета 2021-го и добился с ней рекордного результата – бронзовой медали чемпионата мира-2023. На ЧМ-2026 Латвия дошла до четвертьфинала, где уступила Норвегии (0:2).

«Под руководством Витолиньша сборная добилась значительных результатов. Команда стала более стабильной и конкурентоспособной, способной соперничать с лучшими сборными мира.

Мы продолжаем начатую работу, чтобы оставаться в числе лучших команд мира», – заявил президент ФХЛ Айгарс Калвитис.

Витолиньш долгое время входил в тренерский штаб Олега Знарка, с которым стал олимпийским чемпионом-2018 и трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013, 2017).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Федерации хоккея Латвии
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logoКХЛ
Айгарс Калвитис

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